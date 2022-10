Charge - 22 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



22/10/2022 | 10:51



A Prefeitura de Santo André abriu concorrência internacional para contratação de empresa para executar as obras do piscinão às margens do Córrego Guarará, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo.

A abertura das propostas ocorrerá em 30 de novembro. Conforme o edital, o valor máximo do projeto gira em torno de R$ 258 milhões. Parte da verba será financiada pela CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), por meio do programa Sanear Santo André.