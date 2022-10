Santo André lança licitação internacional para construir piscinão

Da Redação



22/10/2022 | 09:50



A Prefeitura de Santo André abriu concorrência internacional para contratação de empresa para executar as obras do piscinão às margens do Córrego Guarará, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo.



A abertura das propostas ocorrerá em 30 de novembro. Conforme o edital, o valor máximo do projeto gira em torno de R$ 258 milhões. Parte da verba será financiada pela CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), por meio do programa Sanear Santo André.



Segundo a administração, a Prefeitura investirá R$ 20 milhões como contrapartida nas obras do piscinão, enquanto o governo do Estado fará o aporte de R$ 70 milhões. O restante do recurso será financiado pela CAF. tanque de contenção ficará sob o Parque da Juventude Ana Maria Brandão, com previsão de início de obras no primeiro semestre de 2023.



O prazo de duração das obras, conforme o edital de licitação, será de 24 meses. O equipamento terá capacidade para armazenar 215 mil metros cúbicos de água – ou 215 milhões de litros, tornando-se o maior piscinão municipal, com 28.216 metros quadrados de área. Ao longo da bacia do Córrego Guarará residem cerca de 125 mil pessoas, o equivalente a 17% da população do município. O piscinão beneficiará diretamente moradores dos bairros Vila América, Jardim Ipanema, Vila Luzita, Jardim Irene, Jardim Santa Cristina, Jardim Santo André, Parque João Ramalho, Vila Helena, Vila Humaitá, Vila Junqueira, Vila Lutécia, Vila Suíça e Vila Tibiriçá.



As obras visam controlar a possibilidade de ocorrer dois problemas históricos na região: o transbordamento do Córrego Guarará e pontos de alagamentos, principalmente nos bairros Vila América e Vila Pires. Consequentemente, o tanque de contenção também tem como objetivo reduzir riscos à população e perdas materiais, além de diminuir custos com limpeza e manutenção de equipamentos de drenagem após fortes chuvas e proporcionar mais qualidade de vida à população, conforme avaliação do prfeito Paulo Serra (PSDB).



“A obra é mais um importante avanço para começarmos, em breve, as obras do piscinão da Vila América. Este, que será o maior piscinão municipal, é uma obra muito aguardada e vai solucionar um problema de décadas, que impacta na qualidade de vida e na dignidade dos moradores”, pontuou o chefe do Executivo.



Empresas nacionais e estrangeiras interessadas podem consultar o edital e todos os anexos no site da Prefeitura (aqui).



Após a conclusão das obras do piscinão, o parque será reconstruído com estrutura moderna, seguindo o padrão de outros parques do município. A área ganhará pista de skate com melhor infraestrutura, quadras, campo de futebol, equipamentos para atividade física, playground, além de projeto paisagístico e outras intervenções. No momento, a Prefeitura discute o po projeto do novo parque.