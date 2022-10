Madonna causa confusão nos internautas ao dizer que nunca foi circuncidada: Tenho uma confissão a fazer

22/10/2022 | 09:11



A Rainha do Pop não cansa de causar! Madonna apareceu nas redes sociais para provocar os seguidores. Ela disse que nunca foi circuncidada - o que significa que não efetuou uma cirurgia para a retirada do prepúcio da genitália masculina após o nascimento.

Eu tenho uma confissão a fazer, escreveu a cantora na primeira foto da sequência de Stories.

As outras quatro postagens são de fotos da cantora com um copo na mão, óculos de sol coloridos e roupas sensuais. Junto com os cliques, a frase:

Eu não fui circuncidada.

Na última foto, a estrela tira a saia e a coloca em volta da cabeça, simbolizando a cirurgia que remove o prepúcio de um bebê, o que deixou os fãs um pouco confusos.

Vale lembrar que o álbum Erotica atingiu a marca de 30 anos de lançamento. O quinto álbum de estúdio de Madonna continha hits como Deeper and Deeper, Bad Girl e, claro, Erotica. Quem lembra?