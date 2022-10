Obituário - 23 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Oswaldo El Cassir, 101. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Yaeko Yamagushi Sukuda, 95. Natural de Nagasaki (Japão). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Geraldo Alves de Lima, 90. Natural de São Pedro da União (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yaeko Suenaga, 87. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Valdemar Skowronski, 84. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Químico. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Roberto Ferrari, 80. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Laurindo Beltran, 78. Natural de Itapuí (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Alvina Barbosa Delcolle, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rica, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darcy Pereira Maciel de Barros, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Maria Domingos Suriano, 75. Natural de Salinas (MG). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Adalberto de Souza, 72. Natural de Mirandópolis (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cleide dos Santos Moura, 70. Natural de Mauá. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Terezinha Vicente da Silva, 95. Natural de Piraúba (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Josefa Maria de Andrade, 91. Natural de Itambé (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Laércio Montemagni, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo, Capital.

Adelina Pereira Martinelli, 76. Natural de Casa Branca (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Clovis Groppo, 73. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Antonio Luiz Bartoli, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Tereza Gonçalves de Oliveira Liberato, 71. Natural de Água Boa (MG). Residia na Vila Esperança, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Ivani de Pinho Augusto, 70. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Ari Oliveira da Costa, 67. Natural de Lorena (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Selma Aparecida dos Santos, 56. Natural de Coronel Feliciano (MG). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Fábio Garcia, 48. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Lourival dos Santos, 48. Natural de Castilho (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Municipal de Castilho.

José Maria Santos Silva, 48. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Rosinéia da Paixão Silva Paulino, 46. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Dirce de Mattos Calvo, 93. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Sepultada em Jacareí (SP).

DIADEMA

Tereza Maria Cechin, 72. Natural de Piratuba (SC). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Eraldo Rufino de Miranda, 62. Natural de Passira (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Marlene Ferreira de Faria, 61. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Pìraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Emerson Lopes da Silva, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Catarina. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Renildo Crisma, 47. Natural de Mucuri (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria Apparecida Elias de Oliveira, 90. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Davina Luiz Baptista Lissoni, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Pensionista. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Rosmarie de Souza Silva, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Pensionista. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.