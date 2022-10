Pesquisa vê empate de Lula e Bolsonaro

Da Redação



21/10/2022 | 08:21



Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado entre os dias 15 e 19 de outubro com 2.020 eleitores de 160 municípios brasileiros, e divulgado ontem (20), mostra cenário de empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na pesquisa estimulada, o petista aparece com 46,9% das intenções de voto. Já Bolsonaro registrou 44,5%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, é possível dizer que Lula está entre 49,1% e 44,7%, enquanto que Bolsonaro ficou entre 46,7% e 42,3%. No levantamento, 3,6% disseram não saber em quem votar e 5% afirmaram que vão votar nulo ou em branco.

Em relação à pesquisa anterior, realizada entre os dias 8 e 12 de outubro, Lula caiu e Bolsonaro subiu. No período, o petista perdeu 0,7 ponto percentual (tinha 47,6%). Bolsonaro conquistou mais 0,4 ponto percentual (tinha 44,1%).

Quando é levado em conta apenas os votos válidos, Lula registrou 51,3%, contra 48,7% de Bolsonaro. Em relação a rejeição, os dois também estão próximos. Bolsonaro ficou com 48,8% e Lula, com 47,3%.

Analisando os resultados por região, Bolsonaro aparece na frente no Norte e Centro-Oeste (48,4% a 41%), no Sudeste (49% a 41,4%) e no Sul (55,9% a 35,8%). Lula leva a melhor no Nordeste (65,1% a 28,9%). Bolsonaro também está na frente entre o eleitorado masculino (48,8% a 44,3), enquanto que Lula lidera entre as mulheres (49,2% a 40,6%).

Na escolaridade, os dois empatam entre os que têm ensino superior (45,6%), Lula aparece na frente entre os pesquisados com ensino fundamental (52,6% a 40,4%) e Jair Bolsonaro fica em primeiro entre os que disseram ter ensino médio (47,5% a 42,4%).

Quanto a idade. a diferença maior é entre o público de 16 a 24 anos, com 48,3% para Lula e 42% para Bolsonaro. A menor distância é entre os com 25 a 34 anos, com 46,2% para o petista e 45,2% para o presidente.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob número BR-02276/2022.