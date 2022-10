Filha caçula de Edson Celulari faz caretas ao comer abacaxi pela primeira vez

21/10/2022 | 08:11



Edson Celulari explodiu o termômetro da fofura! Na última quinta-feira, dia 20, o ator usou as redes sociais para compartilhar a reação da pequena Chiara, sua filha com Karin Roepke, ao comer abacaxi pela primeira vez.

No vídeo, a criança de oito meses de vida faz caretas ao sentir o sabor ácido da fruta.

Um pouco ácido, mas gostei de abacaxi. Ela come de tudo, escreveu Celulari na legenda da publicação.

Na mesma hora, é claro, Chiara colecionou elogios do irmão mais velho, Enzo Celulari, filho do artista com Claudia Raia.

Ai a carinha. Eu fiquei viciado na boquinha quando filmei, disparou.

A princesa mais linda do Brasil, completou o humorista Tom Cavalcante.