Charge - 20 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



20/10/2022 | 10:49



A Câmara de Santo André aprovou por unanimidade dos vereadores, em duas sessões na terça-feira –­ uma extraordinária –­, projeto de lei do Executivo que cria nova edição do Renegocia 2022, programa que permite negociação de dívidas de tributos locais, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), com vistas a incentivar a regularização de débitos e elevar a arrecadação do município. Segundo o Diário apurou, a medida deve entrar em vigor a partir do próximo dia 25 (terça-feira), após sanção do prefeito Paulo Serra (PSDB) e publicação no Diário Oficial.