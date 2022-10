São Bernardo recebe kits com antenas parabólicas digitais

Lara Delon

Especial para o Diário



20/10/2022 | 10:03



O Siga Antenado, programa criado por determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), inicia instalações gratuitas de kits com a nova parabólica digital, em São Bernardo. A previsão é que 12 mil famílias de baixa renda do município sejam beneficiadas.

Para receber o kit, os moradores precisam estar inscritos em programas sociais no CadÚnico (Cadastro Único) do governo federal e, precisam possuir uma parabólica tradicional em pleno funcionamento. A inscrição no projeto garante o novo equipamento e a sua instalação.

A iniciativa não será aplicada para famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura.

A mudança é necessária devido a chegada da tecnologia 5G no País. Em breve, o sinal de TV transmitido pela parabólica tradicional será interrompido e só funcionará a antena digital.

"A chegada do 5G no Brasil irá trazer inúmeras possibilidades para o País. E, como todo processo de implantação de novas tecnologias gera transformações, a nova frequência do celular poderá gerar interferências na recepção dos sinais de TV pelas antenas parabólicas tradicionais", destaca o material disponível no site do Siga Antenado.

A nova antena parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e som e vai continuar sendo gratuita para todos.

AGENDAMENTO

Para solicitar a instalação do kit, as famílias inscritas no CadÚnico e que têm parabólicas tradicionais instaladas em funcionamento, precisam ligar para o número 0800 729 2404, ou acessar o site oficial do Siga Antenado (Sigaantenado.com.br).

E, para confirmar se faz parte de algum programa social do governo federal, é só entrar no site oficial do CadÚnico e preencher o formulário de identificação.