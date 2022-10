São Bernardo FC anuncia a renovação de Rodrigo Souza

Pedro Lopes

19/10/2022 | 15:09



Visando manter os destaques da temporada que rendeu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC anunciou a renovação mais importante até o momento. Rodrigo Souza, capitão da equipe, permanece para 2023. Ele é o único atleta que está na equipe desde o início do Projeto Magnum, com mais injeção de recursos ao clube, em 2019. No ano de 2021, ele assumiu a braçadeira de capitão, e foi responsável por levantar os troféus do Campeonato Paulista A2 e da Copa Paulista. O meio-campista também foi um dos destaques do São Bernardo na Série D e no Paulistão, sempre se mantendo como titular absoluto.

O anúncio foi feito na terça-feira (18), via Instagram. O time garantiu a permanência de Rodrigo para 2023, mas não foi informada a duração do contrato. Após o anúncio, ele agradeceu nos comentários da postagem.

“Vamos para mais um ano especial. Conquistamos campeonatos e levamos o clube para um novo momento. Em 2023 teremos Paulistão e Série C, vamos trabalhar muito para seguir buscando novos objetivos, com muita dedicação”, afirmou.

Pelo São Bernardo, Rodrigo Souza tem 84 jogos disputados e contribuiu com dois gols e uma assistência.