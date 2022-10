São Bernardo FC renova com o goleiro Alex Alves

Pedro Lopes

Especial para o Diário



08/10/2022



O São Bernardo FC anunciou na tarde de ontem a renovação de contrato do goleiro Alex Alves. O novo vínculo do arqueiro do Tigre vai até novembro de 2023. Alex chegou ao clube vindo do Náutico, e desde que aterrissou no ABC assumiu o status de titular absoluto da equipe comandada por Márcio Zanardi.

Até o momento, o atleta disputou o Campeonato Paulista e a Série D, sendo um dos destaques do time com defesas importantes, que inclusive lhe rendeu um recorde na temporada, quando ficou 1.175 minutos e 12 partidas sem levar um gol.

Alex Alves não escondeu a felicidade com a renovação, e projeta grandes coisas para o futuro do time na temporada.

“Muito feliz em seguir. Fui muito bem recebido e fizemos um grande 2022, com uma ótima campanha no Paulistão e o acesso para a Série C pela primeira vez na história do São Bernardo. A motivação é muito grande para iniciar os treinamentos e fazer mais um ano especial pelo Tigre”, disse.

Pelo clube, são 28 jogos disputados, 16 gols sofridos e 18 jogos sem sofrer gols.

PRÉ-TEMPORADA

Em 2023, o São Bernardo disputará o Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro.</CF>

Com a expectativa de manter um bom desempenho e buscar resultados positivos dentro de campo, a equipe do Tigre volta para a pré-temporada no dia 22 de novembro, visando a preparação para a competição estadual.