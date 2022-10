CPI do Reino Unido acelera à taxa anual de 10,1% em setembro, a maior desde 1982

19/10/2022 | 07:13



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu à taxa anual de 10,1% em setembro, ao maior nível desde 1982, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que estimavam avanço de 10%. Também ficou acima da alta de 9,9% registrada em agosto.

No confronto mensal, o CPI subiu 0,5% em setembro ante agosto, em ritmo mais acentuado que o aumento de 0,4% projetado no mercado. Em agosto, a expansão havia sido de 0,3%.

Já o núcleo do CPI se elevou 6,5% na comparação anual do mês passado, ante consenso de 6,4%. Em relação a agosto, o núcleo do CPI aumentou 0,6% em setembro. De acordo com a ONS, a escalada dos preços de alimentos respondeu pela maior parte do avanço da inflação no período.