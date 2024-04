Banco do Brasil lança versão do Primeira Exportação para empresas lideradas por mulheres

O Banco do Brasil lançou uma versão do Programa Primeira Exportação voltada a micro e pequenas empresas lideradas por mulheres. O foco são cerca de 5.000 empresas do segmento que têm sócias ou dirigentes mulheres, e alto potencial para exportar, de acordo com o banco.

O programa inclui iniciativas gratuitas de capacitação e assessoria personalizadas ao longo deste ano. As empresas participantes precisam ser correntistas do BB, e ter mulheres no quadro de sócios ou na diretoria. O banco cita dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que apontam que, no ano passado, apenas 14% das empresas exportadoras eram controladas por mulheres.

O programa tem módulos de aprendizagem digital voltados a temas do mercado internacional, entre eles logística e competitividade, habilitação para operar no comércio exterior e produtos que o banco oferece nesta frente. Na edição voltada às empresas comandadas por mulheres, há um curso específico criado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

"Apoiar a inserção de empresas lideradas por mulheres no mercado internacional significa ampliar a produtividade e as possibilidades de geração de receitas, melhorar a qualidade dos produtos, diversificar riscos, e ainda aprimorar a gestão e governança dos negócios dessas empreendedoras", diz em nota o vice-presidente de Negócios de Atacado do banco, Francisco Lassalvia.

O Primeira Exportação foi lançado pelo BB no ano passado em parceria com a ApexBrasil. Desde então, capacitou 1.300 micro e pequenas empresas para exportar, e assessorou exportações que alcançaram 49 países.

"Em 2023, a ApexBrasil lançou o programa Mulheres e Negócios Internacionais com resultados expressivos. Em 2024, com a parceria com o Banco do Brasil, teremos maior capilaridade e expertise para sensibilizar e capacitar mais mulheres para ganhar o mercado internacional", afirma a diretora de Negócios da agência, Ana Paula Repezza.