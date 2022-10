EC São Bernardo anuncia saída do técnico Márcio Oliveira

Pedro Lopes

Especial para o Diário



17/10/2022 | 14:40



O EC São Bernardo anunciou que o treinador Márcio Oliveira não comanda mais a equipe feminina. O anúncio foi feito no último sábado (15), por meio do Instagram. Márcio chegou para comandar as Valentinas no início deste ano, e deixa o clube com o título dos Jogos Regionais e na oitava posição da tabela do Paulistão Feminino, após sete jogos, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas, somando cinco pontos, o que coloca o time por ora na disputa da Copa Paulista Feminina.

Confira a nota postada pelo clube em seu Instagram: "o EC São Bernardo, por meio desta nota, informa que Márcio Oliveira não é mais treinador do clube. Conosco, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais, além da campanha no Paulistão Feminino que nos dá hoje o 8º lugar. Muito obrigado professor! Sucesso em seus novos desafios!”, disse o clube.

No mesmo dia, o técnico também se pronunciou sobre a sua saída pela rede social. “Aos amigos e incentivadores da minha caminhada no futebol feminino, comunico minha saída, ainda que precoce, do EC São Bernardo, que ocorreu no dia seis de outubro de 2022, por questões de saúde. Estou tratando de uma hérnia de disco na região lombar, e esse é o motivo da minha saída. Agradeço a todos que confiaram no meu trabalho e me acompanharam neste período. Caminhos prósperos para todos é o que eu desejo”, afirma o técnico.

Até o momento, o clube não anunciou quem comandará a equipe no restante da competição, que está paralisada por conta da disputa da Libertadores Feminina.