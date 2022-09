EC São Bernardo busca se reerguer no campeonato

Pedro Lopes

Especial para o Diário



28/09/2022 | 12:07



O EC São Bernardo visita a Ferroviária hoje (28), às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no Interior. A partida é válida pela 7ª rodada do Paulistão Feminino.

Para essa partida, as Valentinas tentarão encontrar novamente o caminho das vitórias. O time vem de duas derrotas significativas na competição, 7 a 0 contra o Santos e 4 a 1 frente ao RB Bragantino. A sequência não foi muito favorável, pois o São Bernardo enfretou a vice-líder e a primeira colocada da competição, respectivamente. Mas apesar dos maus resultados, a equipe do Grande ABC permanece na oitava colocação, que dá o direito de disputar a Copa Paulista Feminina, no final deste ano.

Lembrando que no Paulistão Feminino, as quatro melhores equipes se classificam para o mata-mata da competição, já os times que ficarem entre 5º e 8º colocados, disputam a Copa Paulista.