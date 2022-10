Pilar - Mauá. Começa o século XX. A festa de Santa Cruz. A força do chefe da Estação.

Ademir Medici

Mil novecentos e dois, 120 anos passados. O que era Mauá no então Município de São Bernardo?

Nem se se chamava Mauá. Era, ainda, Estação do Pilar, em alusão à estação férrea da São Paulo Railway, a Inglesa, estação inaugurada em 1883.

Raras eram as notícias do lugar naquele início do século XX. De repente, em primeira página, o jornal O Estado de S. Paulo, na seção dedicada aos municípios paulistas, traz uma notícia, sem citar a fonte, com o título “Estação do Pilar”. E o subtítulo: “Escrevem-nos” – com subsídios hoje importantíssimos para a história local.

A FESTA

No dia 12 do corrente (12-10-1902, um domingo) realizar-se-á a festa em louvor a Santa Cruz, na capela desta estação, com o seguinte programa:

1 – Missa solene pela manhã, com batismos, celebrados pelo pároco de São Bernardo.

2 – À noite, leilão de ricas prendas oferecidas pelos fiéis da localidade e circunvizinhas, em benefício da capela.

3 – Depois serão estouradas baterias e queimados fogos.

4 – Benedicto Antonio Fidelis, chefe da Estação, estará à frente dos festejos.

A TRANSFORMAÇÃO

Prosseguia o articulista:

Há muitas dezenas de anos Pilar viveu na mais remota monotonia, sem indústria, sem movimento comercial, sem lavoura. Tanto antes, como muitos anos depois de servida por estação da estrada de ferro, assim se conservou.

Está transformada completamente de 1899 para cá. Num curto período de três anos, se não é aparente o seu desenvolvimento em construções, pelo menos o demonstra na indústria. Tornou-se uma mina de trabalho.

Existem hoje diversos estabelecimentos a vapor, como o Moinho do Pilar, vasto edifício de dois andares, onde prestam seus serviços 100 operários, e que produz 13 mil quilos de farinha e três mil quilos de farelo, diariamente.

Outro é uma serraria a vapor, empregando também elevado número de operários; outra, ainda, serraria, movida a pressão de água, além dos diversos industriais que exportam o exorbitante número de 500 a 600 viagens de lenha, madeira e outros materiais.

A EF-SPR resolveu aumentar os desvios para dar vazão ao material e sabemos que construirá mais um vasto armazém de mercadorias.

A SPR constrói às suas expensas uma estrada de carruagens que liga São Bernardo (Estação Santo André) ao Pilar.

Espera-se a remuneração da Câmara Municipal de São Bernardo para os melhoramentos de que necessita este lugar.

A RELIGIOSIDADE

O missivista refere-se também à capela de Nossa Senhora do Pilar e suas lembranças fazem parte hoje do Estadão Acervo.

A pequena igreja do Pilar localiza-se a uma légua aproximadamente desta estação (Pilar/Mauá).

Referem-se antigos conhecedores desses lugares que fora (a igreja) construída por catequizadores dos índios brasileiros, quando por eles era esta zona habitada.

Atualmente está-se construindo uma torre e um cemitério junto à capela do Pilar

NOTA DA MEMÓRIA – Era 1902. Hoje, a histórica capela do Pilar, construída no início do século XVIII, faz parte do Município de Ribeirão Pires cuja área, do Pilar Velho, é cortada pelo Rodoanel Mario Covas.

ESTAMOS EM OUTUBRO DE 1992...

Prefeitura de São Paulo organizava a Exposição Municipal. Entre as expositoras, uma indústria da Estação São Bernardo, hoje Santo André: Bergmann, Kowarick & Companhia.

A Secretaria do Interior requisitava o transporte de objetos destinados a vários grupos escolares, incluindo-se a escola do Alto da Serra (Paranapiacaba).

Em litígio o lote nº 10 da Linha Capivari, do Núcleo Colonial de São Bernardo. José Estanislau insistia no pedido de concessão. Declarava o juiz: “Prove o alegado do concessionário do lote ou por outro meio de fé”.

Roma, 10. Foi nomeado vice-cônsul da Itália, em Buenos Aires, o sr. Paulo Medici di Rossi, dois sobrenomes com codinomes no Grande ABC.

A ESTAÇÃO DO PILAR EM 1913. Foto original do acervo de Luiz Vicente de Azevedo, imagem publicada em destaque no livro “De Pilar a Mauá”, editado em 1986

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 18 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1974

MANCHETE – Será iniciada amanhã a Semana Argentina.

Amanhã (19-10-1972), às 19h30, no salão de exposições da antiga Elni (Avenida Redenção, 43, em São Bernardo), serão expostos produtos da indústria argentina. Foram encomendadas 36 mil garrafas de vinho.

Da Semana Argentina fará parte a inauguração de um busto em homenagem a San Martin, patrono do Exército argentino, na praça do mesmo nome, na Avenida Kennedy.

NOTA – O busto de José Francisco de San Martín y Matorras permanece na Praça San Martin, em São Bernardo, 50 anos depois.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8208

MANCHETE – Corpo achado em Angra (dos Reis) não é de Ulysses (Guimarães), diz IML (Instituto Médico Legal).

