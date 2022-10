Kanye West expõe relação secreta de Kris Jenner e Drake ao afirmar que ex-sogra já fez sexo com o rapper

17/10/2022 | 12:11



Senta que lá vem polêmica! Sem papas na língua, Kanye West segue soltando o verbo sobre o clã Kardashian-Jenner e, desta vez, o babado foi forte. De acordo com o Page Six, o rapper disse que a ex-sogra, Kris Jenner, mãe de Kim Kardashian, já teve um relacionamento secreto com o também rapper Drake.

A revelação aconteceu durante a entrevista ao podcast Drink Champs, quando o artista foi questionado sobre uma mensagem enigmática que publicou no Instagram, que dizia:

O Drake f***u a mamãe da mamãe do meu bebê. Isso é guerra.

Assim que o apresentador perguntou quem seriam as tais mamães, Kanye soltou na lata os nomes de Kim e Kris.

- Sim, isso aí foi complicado. Vocês sabem o que eu quis dizer. Ei, Corey, você sabe o que quer dizer, completou.

Pensa que acabou? Nananinanão. West causou mais confusão ao afirmar que George Floyd não morreu asfixiado. Em 2020, o homem foi vítima de violência policia em Minneapolis, Estados Unidos, contudo, segundo Kayne, a morte foi por conta de fentanil, remédio controlado usado para a anestesia.

- Eu assisti ao documentário de George Floyd que Candace Owens lançou. Uma das coisas que seus dois colegas de quarto disseram foi que eles queriam um cara alto com eu, e no dia em que ele morreu, ele fez uma oração por oito minutos. Eles [os colegas de quarto] injetaram fentanil nele. Se você olhar, o joelho do cara [policial] nem estava no pescoço dele assim.