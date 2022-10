Deputados eleitos são favoráveis a criar Bancada do Grande ABC

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



16/10/2022 | 00:02



O Grande ABC teve um aumento de representantes da Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, com 12 deputados eleitos. Com o resultado do primeiro turno das eleições, a partir do que ano que vem serão quatro deputados federais e oito estaduais da região. O Diário entrou em contato com os eleitos, que garantiram lutar por uma frente parlamentar em prol das sete cidades. Dentre eles, apenas Atila Jacomussi (Solidariedade) e Rômulo Fernandes (PT) não responderam.

“Todos nós temos um compromisso com o Grande ABC. Somos uma das regiões mais importantes do Estado de São Paulo e vamos trabalhar para fortalecer cada uma das sete cidades. Em Santo André, já mostramos que isso é possível. Promovemos uma gestão pública priorizando a população”, declarou Ana Carolina Serra (Cidadania), a deputada estadual mais votada da região, com 198.698 votos.

Outra representante feminina da região na Alesp é Carla Morando (PSDB), eleita para o seu segundo mandato como estadual com 177.773 votos. A tucana disse estar otimista com o aumento de representantes da região e que, em conjunto dos demais deputados, ampliará o trabalho feito no primeiro mandato.

“Nossa região mostrou força, elegendo oito deputados estaduais. A ampliação dessa representatividade no Legislativo só vai trazer benefícios aos moradores, que terão mais deputados para lutar por melhorias e mais deputados a quem cobrar”, afirmou Carla.

Luiz Fernando (PT) e Thiago Auricchio) também apoiaram a necessidade de uma bancada da região.

EM BRASÍLIA

A Câmara dos Deputados terá quatro representantes do Grande ABC a partir de 2023, dois a mais em relação ao ciclo entre 2018 e 2022. Alex Manente (Cidadania) foi o mais votado entre eles, com 196.866 votos e também o único remanescente entre os eleitos no último pleito.

“Nosso olhar estará em cada uma das sete cidades da nossa região, assim como esteve nos últimos quatro anos”, disse Alex Manente. Fernando Marangoni (União Brasil) e Marcelo Lima (Solidariedade) reforçaram a importância de uma união entre os parlamentares. Luiz Marinho (PT), por sua vez, ressaltou que é preciso analisar uma pauta por vez.

“Se houver uma pauta que realmente seja benéfica à nossa população, por que não apoiarmos? Mas estaremos espertos com aqueles que gostam de retirar direitos dos trabalhadores”, declarou o petista, ex-prefeito de São Bernardo de 2009 a 2016.