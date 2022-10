Colégio está com 80 vagas para a Educação Infantil

Beatriz Mirelle



15/10/2022 | 10:11



O Colégio Engenheiro Salvador Arena (antigo Colégio Termomecanica), em São Bernardo, está com 80 vagas abertas para a Educação Infantil (nível V). O prazo para se inscrever termina às 23h59 de amanhã.

As oportunidades são direcionadas para crianças nascidas entre 01 de abril de 2017 e 31 de março de 2018 que não estejam matriculadas na segunda fase ou última etapa da Pré-Escola em 2022.

O candidato deve preencher a ficha de inscrição disponível no portal http://colegiosalvadorarena.org.br. No processo, precisa escolher e confirmar o tipo de vaga que deseja concorrer.

Do número total, 40 vagas são sociais, ou seja, contemplam candidatos cuja renda bruta mensal familiar per capita seja de até R$ 1.818. Na hora da inscrição, deve-se calcular o valor com base nos salários ou proventos de agosto deste ano.

A divulgação da lista de inscritos estará disponível no site do cólegio a partir das 16h da sexta-feira, dia 21.

A seleção será por sorteio, baseado nos resultados da Loteria Federal. Em 26 de outubro, o portal informará qual o número de cada candidato para o sorteio, que será feito em 29 de outubro.

As matrículas serão realizadas de 07 a 11 de novembro para vagas gerais e entre 16 a 22 de novembro às sociais.

As aulas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Colégio Engenheiro Salvador Arena são em período integral, das 7h50 às 15h45, entre segunda e sexta-feira.