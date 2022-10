Alunas de Santo André estão na final da Olimpíada de Robótica

Lara Delon



15/10/2022 | 09:03



A equipe do Colégio Stocco, em Santo André, Stocco Girls Robots, classificou-se para a final nacional da OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), que anuniciará o grupo vencedor no próximo dia 22, na FEI (Fundação Educacional Inaciana), de São Bernardo. A equipe é formada por quatro alunas do 7° ano. As estudantes Gabriela Miranda, Livia Zuim, Rafaela Godoy e Tarsila Assolini tiveram a ideia de lançar o projeto na festa junina do colégio deste ano, com a montagem de um robô que andava apenas em cima de linhas.

O professor orientador das alunas, Luís Gustavo Cordeiro Alves, explica como foi planejado o início do projeto. “Iniciamos no final de abril e desenvolvemos em maio com a ideia principal de fazer uma brincadeira na festa junina, envolvendo as crianças e as famílias em uma atividade de robótica”, disse Alves. As finalistas também foram incentivadas pelos avaliadores da OBR a expandir o projeto científico, por meio de oficinas de robótica, para outros estudantes. Graças a isso, o colégio fechou uma parceria com a Escola Estadual Senador João Galeão Carvalhal, que realizou quatro encontros e promoveu dinâmicas com alunas do 6° ano.

“Nós fizemos uma vaquinha e, com o dinheiro angariado, montamos 10 kits para serem usados pelas meninas da escola. Depois, nós levamos esses materiais para lá e doamos para eles. A ideia é que essas meninas do Galeão, que participaram das oficinas, virem aplicadoras desse projeto entre os colegas e toda a escola”, afirma Luís a respeito do objetivo desses encontros.

Amanhã, as alunas vão ser entrevistadas pela banca de jurados da OBR, para apresentar o vídeo do projeto e responder algumas perguntas dos avaliadores. Já no dia 22 deste mês, sairá o anúncio das escolas e categorias vencedoras.