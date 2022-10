Após Pantanal, Osmar Prado é dispensado da Globo, diz colunista

13/10/2022 | 13:10



Osmar Prado encerrou seu contrato fixo com a Globo e passará a trabalhar por obra certa, segundo informações da colunista Patrícia Kogut. O fim do contrato foi marcado pela atuação lendária do ator como Velho do Rio, personagem emblemático de Pantanal.

A decisão de terminar o contrato a longo prazo faz parte da nova política da emissora - que nos últimos anos dispensou a grande maioria de seus atores.

Vale lembrar que Osmar Prado está na Globo desde 1973. Seu primeiro trabalho foi a novela Bicho do Mato, que inclusive foi em preto e branco. Ao longo dos anos, ele fez grandes atuações em O Clone, Sinhá Moça, Viver a Vida e outros sucessos.