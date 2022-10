Homem é preso com grande quantidade de drogas em São Bernardo

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



13/10/2022 | 11:41



Um homem de 25 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (13) com grande quantidade de drogas em uma pochete, no bairro Batistini, em São Bernardo. O então suspeito, que estava em um bar, correu após avistar policiais militares em patrulhamento, mas acabou sendo detido. Com ele foram apreendidas pedras de crack e porções de cocaína e maconha, além de dinheiro e uma folha de caderno, que continha anotações diárias de venda.

O fato ocorreu por volta das 9h da manhã, quando PMs (Policiais Militares) do 6° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) estavam em patrulhamento pela rua Sante Battistini. Ao passarem próximo do bar observaram que o homem, ao notar a aproximação da equipe, saiu correndo em fuga na direção de uma viela.

Após breve perseguição, os agentes obtiveram êxito em realizar a abordagem. Durante rápida revista foi encontrada uma pochete, contendo em seu interior diversas substâncias entorpecentes prontas para a comercialização. No total, foi apreendido pelos PMs 137 pedras de crack, 75 porções de cocaína, 120 porções de maconha, uma folha de caderno contendo as anotações diárias e uma quantia de R$ 16.

Ao ser questionado, o homem assumiu que estava realizando venda do produto. A ocorrência está sendo direcionada ao 8° DP do município, sendo registrada como tráfico de drogas.