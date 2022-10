Anitta é indicada como Melhor Artista Latina no MTV EMA 2022

12/10/2022 | 10:10



Não é novidade para ninguém que Anitta é verdadeiramente uma poderosa e após ganhar o seu primeiro VMA, a cantora agora foi indicada para uma nova premiação mundial. Pois é, Anitta agora está concorrendo na categoria Melhor Artista Latino, no MTV EMA 2022.

O evento tem previsão para acontecer no dia 13 de outubro, em Düsseldorf, na Alemanha e é importante citar que a poderosa é a única brasileira (até agora) que integra o quadro de nomeados dentro de qualquer categoria.

A lista foi compartilhada na manhã desta quarta-feira, dia 12, e temos Harry Styles com sete indicações, Taylor Swift em seis categorias, Nick Minaj e Rosalía com cinco cada uma. Veja, a seguir, a lista completa e as categorias:

MÚSICA DO ANO:

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Harry Styles - As It Was

Jack Harlow - First Class

Lizzo - About Damn Time

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

ROSALÍA - DESPECHÁ

CLIPE DO ANO

BLACKPINK - Pink Venom

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

ARTISTA DO ANO:

Adele

Beyonce?

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

MELHOR COLLAB:

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Tiësto & Ava Max - The Motto

MELHOR LIVE:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

MELHOR ARTISTA POP:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

ARTISTA REVELAÇÃO:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

MELHOR K-POP:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

MELHOR ARTISTA LATINO:

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

MELHOR ARTISTA DE HIP HOP:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

MELHOR ARTISTA DE ROCK:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Ma?neskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

MELHOR ARTISTA DE R&B:

Chlöe

Giv?on

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

MELHOR VÍDEO CLIPE EM FORMATO LONGO:

Foo Fighters - Studio 666

ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy - Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

CLIPE POR UMA CAUSA:

Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Latto - P*ssy

Lizzo - About Damn Time

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae - Fils de joie

MELHORES FÃS:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

MELHOR ARTISTA PUSH:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

MELHOR PERFORMANCE NO METAVERSO:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox