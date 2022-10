Bolsas da Ásia fecham mistas, com deterioração da perspectiva econômica global

12/10/2022 | 09:12



As bolsas asiáticas fecharam sem sinal único no pregão desta quarta-feira, 12. A deterioração da perspectiva econômica mundial, com cortes nas projeções pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pesou sobre os índices. Falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) consideradas hawkish também estiveram no radar, assim como elevação de juros em 50 pontos-base pelo Banco Central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês), a 3%, na noite passada.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou próximo à estabilidade, com queda de 0,02%, a 26.396,83 pontos. Os papéis da Nissan Motor caíram 2,4%, depois da companhia anunciar que sairia da Rússia e lidaria com perda equivalente a US$ 686 milhões. A movimentação do iene, que já renovou as mínimas em 24 anos ante o dólar, continua no radar.

Em Hong Hong, a venda de ações teve continuidade, chegando aos níveis mais baixos em vários anos. O índice Hang Seng recuou 0,78%, a 16.701,03 pontos.

Já na China continental, as ações subiram e o Xangai composto recuperou a marca de 3 mil pontos, à medida que o sentimento melhorou com sinais de recuperação das condições econômicas. Puxado por papéis ligados à energia renovável, o índice fechou com alta de 1,53%, a 3.025,51 pontos, enquanto o Shenzen Composto subiu 2,53%, a 1.929,53 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.