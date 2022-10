Em nota, ABL defende democracia e liberdade de expressão

12/10/2022 | 08:32



A Academia Brasileira de Letras (ABL) divulgou uma nota nesta terça, 11, na qual reafirma seu compromisso com a democracia e repudia tentativas de seu enfraquecimento "por meio de intimidações aos poderes constituídos". A entidade afirmou ainda ser contra "ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero" (veja nota íntegra ao lado).

Assinada pelo jornalista Merval Pereira, presidente da ABL, a publicação ainda enfatiza o apoio da instituição à ciência e à preservação ambiental, sem declarar apoio a qualquer um dos candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições no próximo dia 30.

No primeiro turno, entidades da sociedade civil emitiram manifestos após o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, reunir embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho, e repetir acusações, sem provas, sobre vulnerabilidades e possibilidade de fraudes no sistema de votação brasileiro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.