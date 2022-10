Brincando de ter dinheiro

Da Redação



09/10/2022 | 10:10



Cada coisa tem o seu preço e é importante que as crianças aprendam desde cedo a ter uma boa relação com o dinheiro. Atividade realizada no Colégio Harmonia, de São Bernardo, atrelou a educação financeira com projeto Mãos na Horta, pelo qual eles plantaram verduras e legumes na escola.

Na última semana foi realizada uma feira para que, de forma lúdica, os pequenos tivessem noção de como fazer bom uso do dinheiro.

Em março eles preparam o solo para o plantio, plantaram as sementes e cultivaram até chegar o momento da colheita. e agora tiveram a oportunidade de experimentar o que cultivaram: alimentos sem agrotóxico e saudáveis

Durante a feira, as professoras montaram uma banca com frutas e verduras, após a colheita dos alfaces e beterrabas, para brincarem de fazer compras.

“É um assunto tão importante, mas abordado de uma forma lúdica. As crianças maiores confeccionaram os tickets, escreveram quanto valia cada um deles. Colocamos em uma caixa e elas puderam relacionar os números às suas respectivas quantidades de frutas ou vegetais adquiridos no momento da feira. Assim, de forma mais concreta, as crianças colocaram em prática os conceitos de contagem e quantidades brincando”, explicou a professora Sara Reis.

“Está certinho o troco”, disse a aluna Júlia Tiemi, 4 anos, com os tickets na mão e as compras na outra.

“As novas experiências que proporcionamos para as crianças estão em consonância à solidificação dos aprendizados, trabalhar o senso de cuidado e responsabilidade ambiental e, de modo lúdico, a noção de quantidade, relacioná-los ao conhecimento prévio e experiência vivida de cada criança”, explicou a professora Sara.

“A interação e a brincadeira são essenciais para o desenvolvimento da criança na educação infantil. Pensando nisso proporcionamos vivências lúdicas para que os pequenos possam experimentar diversas situações do cotidiano, tornando assim, uma aprendizagem efetiva por ser significativa”, completou a professora Larissa.

OLHO NO FUTURO

Além de aprender a gastar certo, é necessário que se saiba economizar, guardar para usar no futuro. Assim como na fábula, que a cigarra estocou alimentos para o inverno e a cigarra que só pensava em cantar ficou desabrigada, é necessário fazer uma reserva de dinheiro, seja para emergências ou para a realização de desejos.

Alguns pais abrem uma conta poupança para os filhos e lá vão mensalmente guardando algum valor. Atualmente, é possível até fazer uma previdência privada, que é uma forma de economizar recursos pela qual são feitos pagamentos mensais para que futuramente possam usar o valor guardado, seja para custear a universidade, pagar um intercâmbio, ou adquirir bens duráveis, como um veículo, por exemplo.