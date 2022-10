Justin Bieber rompe amizade com Kanye West

09/10/2022 | 09:11



Parece que Justin Bieber criou coragem para dar um basta na amizade que mantinha com Kanye West. Pois é, segundo informações do TMZ, o loiro acredita que o rapper tenha passado dos limites após atacar Hailey Bieber e claro que Justin não gostou nadinha disso.

Durante o último sábado dia 8, West foi até as redes socais e alegou que a modelo tem algumas plásticas no nariz e relembrou um suposto relacionamento antigo dela com Drake e fontes próximas ao casal afirmaram que Bieber está extremamente chateado com as acusações e atitude do rapper, mesmo porque o loirinho sempre esteve ao lado de West nos momentos mais difíceis.

- Justin sempre foi solidário e sensível aos problemas de Kanye, mas desta vez, ele tem que se distanciar.

A primeira publicação que deu o que falar foi a qual Kanye West publicou uma foto da capa de uma ma´teria de 2016 onde está escrito: Ficando sério? Drake usa colar com H de Hailey Baldwin após encontro. E na legenda se referiu ao canadense dizendo:

Cuide da sua garota antes que eu fique bravo. Você deveria ser meu amigo, certo? Você não estava lá quando as Kardashians sequestraram meus filhos.

Em uma outra publicação, Kanye fez um ataque para a esposa do artista citando: Hailey plástica no nariz. Mas válido lembrar que esse ranço do rapper começou já faz tempo quando a modelo defendeu uma editora colaborada da Vogue que tinha feito uma crítica sobre um desfile de moda da Yeezy - marca de West.