Mostra de cinema de SP chega forte mesmo Sem Lei Rouanet ou ProAC

Sem os instrumentos da Lei Rouanet e do ProAC, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega à 46.ª edição em 2022 sem patrocinadores que foram decisivos nos últimos anos. Renata Almeida chegou a abrir subscrição em busca de patronos, e eles compareceram. Muitas despesas foram cortadas para adequar o orçamento, mas essa é uma conversa de bastidores que talvez não interesse a todo mundo.

Para o cinéfilo, o que importa é que teremos Mostra, e ela se antecipa tão compacta quanto forte. Salvo algum acréscimo de última hora, na coletiva realizada neste sábado, 8, Renata liberou os títulos. Serão 223 filmes, dos quais 73 brasileiros. Os restantes 130 serão estrangeiros. A Mostra deve ocorrer de 20 de outubro a 2 de novembro e o cartaz da vez é do artista Eduardo Kobra.

"Tivemos de abrir mão de sessões que já faziam parte do calendário da Mostra, como aquela do Ibirapuera, com acompanhamento de música ao vivo para um clássico. Nossa abertura e o encerramento serão na Cinemateca, com sessões ao ar livre que poderão ser transferidas para as salas internas, dependendo das condições climáticas", diz Renata.

Com exceção de alguns programas nas plataformas da Spcine e do Sesc Digital, a Mostra volta ser predominantemente presencial. "No pós-pandemia - e nem se pode dizer que ela esteja totalmente erradicada -, ainda estamos vivendo um impasse. O público massivo migrou para outras telas e plataformas. Nossa expectativa é trazermos o público de volta aos 10 cinemas que vão exibir a programação."

O Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, abre a Mostra na quarta-feira, dia 19, na Cinemateca Brasileira, para convidados. Outras sessões do filme serão programadas no evento. E o cinéfilo já pode ir sonhando com a série do italiano Marco Bellocchio, que prossegue com a revisão da história de seu país em Esterno Notte.

Para quem viu Buongiorno Notte, de 2003, o novo Bellocchio talvez tenha algo de repetição, pois ele volta ao tema do sequestro do ex-primeiro-ministro Aldo Moro. Que ninguém se iluda com essa hipotética repetição. Bellocchio arma agora um circuito muitíssimo maior, revisando o sequestro de múltiplos ângulos - Moro, sua família, o Conselho de Ministros, os brigadistas vermelhos, a polícia, o papa. Com a liberdade que a ficção permite, ele começa e termina o filme com monólogos do próprio Moro.

Jonas Cakoff participou ativamente da seleção com Renata Almeida - sua mãe - e talvez seja dele a escolha de um dos filmes mais secretos vistos em Cannes este ano. De Albert Serra, crítica e público podem sempre esperar algo raro, inusitado. Ele poderá confundir, surpreender, maravilhar, mas nunca desapontar, com Tourment Sur les Isles, seu relato, nada convencional, que coloca Benoit Magimel - o touro de Amantes, de Nadine Garcia - na pele do alto comissário, seja lá o que isso signifique, num Taiti que evoca relatos fantasmagóricos de Joseph Conrad e Somerset Maugham. Em Cannes, na saída do filme de Serra, os olhos de Jonas brilhavam de encantamento. É o que Oswald de Andrade chamaria de biscoito fino, para o deleite de poucos. A Mostra traz a São Paulo uma das pérolas de Cannes Classics - a pérola no festival deste ano. La Mamain et la Putain continua novo e radical. O longa de Jean Eustache recebeu o grande prêmio especial do júri presidido pela atriz Ingrid Bergman. Tem gente que até hoje não se conforma por ele não ter recebido a Palma de Ouro.

Nacionais

Em matéria de escândalo, o Brasil não fica atrás, com A Rainha Diaba, de Antônio Carlos Fontoura. O filme de 1971, com Milton Gonçalves como a travesti preta que domina o submundo, estabeleceu vários paradigmas na produção da época. O menor deles não terá sido escancarar na tela uma cena de tortura que metaforizava o que então ocorria nos porões da ditadura.

A Mostra também homenageia Ana Carolina, outorgando-lhe o Prêmio Humanidades de 2022. Num Brasil em que a cultura foi demonizada e vilipendiada, o prêmio para Ana não reconhece apenas a força das mulheres na cinematografia: ele reverencia a analista que se dedicou a psicanalisar o País desde seu admirável Trabalhadores do Brasil, sobre Getúlio Vargas.

Destaques da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Triângulo da Tristeza

O filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano

Bardo

Filme da Netflix, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu

Sem Ursos

Ganhador do Prêmio Especial do Júri de Veneza deste ano, o iraniano Jafar Panahi não pôde recebe por estar preso em seu país

Alcarrás

O segundo longa de Carla Simón levou o Urso de Ouro, em Berlim

Com Amor e Fúria

Mais recente de Claire Denis, também premiado em Berlim

Regra 34

Filme que deu a Julia Murat o Leopardo de Ouro, no Festival de Locarno

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.