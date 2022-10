Simone Mendes dá detalhes de como está lidando com o fim da dupla com Simaria

07/10/2022 | 12:11



Não é novidade para ninguém que Simone Mendes gosta de falar sempre sobre a sua vida e não tem problema algum em tocar em diversos assuntos, como por exemplo, o término da carreira de dupla sertaneja com sua irmã, Simaria.

A cantora usou a sua conta no YouTube na última quinta-feira, dia 6, para falar sobre a sua carreira solo após o fim da dupla e ainda fez questão de contar com detalhes como que está lidando com a nova fase profissionais, e também o que os fãs podem esperar de sua nova empreitada.

- Eu tenho um amor e um carinho enorme por tudo que eu vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã... Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã. Mas a parte boa disso tudo é que nós estamos felizes com as nossas escolhas.

Simone Mendes ainda contou que está mais participativa nas decisões do que antes muito porque agora é carreira solo e deu detalhes de tudo o que já foi decidido.

- Eu nunca havia parado para me dedicar a escolher um repertório. As vezes que eu participei com a Simaria de repertório foram esporádicas... Desta vez eu estou participando de tudo. Nesse momento o que já foi feito: a escolha da logomarca do meu novo nome, compra de um novo material, a seleção de músicas está acontecendo... Então, é a partir de novembro que começo a entrar em estúdio com produtor musical, banda e com todas essas coisas que separamos. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Leva-se um tempo, mas tudo com muito amor, carinho e dedicação. Eu estou amando viver essa nova experiência... Está sendo uma fase muito bacana, é desafiador tudo o que eu estou vivendo nessa fase nova.

A cantora ainda não tem previsão para fazer o lançamento de single, EP ou até mesmo o álbum, mas Simone adiantou que vai rolar a gravação de um DVD.