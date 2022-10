Obituário - 09 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/10/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Rosa Poianas, 99. Natural da Itália. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Castor de Oliveira, 95. Natural de Perdões (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Francisco Pereira, 91. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edwiges Maricate da Silva, 90. Natural de Porto Feliz (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Mendonça, 90. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cleyde Ciconello Paiva, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bráulio Fregonez, 82. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria do Carmo Thomé de Albuquerque, 82. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Santa Teresa, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Gallo Filho, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

David Martines, 79. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Marques dos Santos, 79. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ismar Fontes, 78. Natural de José da Penha (RN). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Penha Nicolau, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Medeiros Romero, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carmen Lúcia Martins, 76. Natural de Botelhos (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Ivone Pereira da Silva, 70. Natural de Florínia (SP). Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Pereira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Enfermeira. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jorge dos Santos Matos Filho, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Advogado. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivan Casatte Pereira, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

José Carlos Pereira, 98. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Takemori Oshiro, 98. Natural de Itanhaém (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Lavrador. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Alice Sartori, 94. Natural de Descalvado (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Eudácio Diman Merlos, 92. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ana Iglesia Gardino, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Municipal de Guararema (SP).

Aparecida Leite Magalhães, 86. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Antonio Maurício Sigalla, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Hamilton Costa Araújo, 68. Natural de Tutóia (MA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemit´rio dos Casa.

Sebastião José Veloso, 58. Natural de São Luís (MA). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Roberto Pereira da Silva, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Vale da Paz.

SÃO CAETANO

Giocomo Gianini, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Valdemira Dantas do Nascimento, 84. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia na Vila Andreia, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Anercio Cordiolli, 83. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Maria Barboza, 75. Natural de Lassance (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Carlos José Safhauser, 65. Natural de Sales (SP). Residia na Vila Maria Alta, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Jesus Gualberto da Silva, 53. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Jailton dos Santos Mendes, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Takaaki Kuwahara, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim IV Centenário, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Isaura Martinho, 94. Natural de Portugal. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Marcelina Joana Gomez, 85. Natural de Bonito (PE). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.