EUA impõem sanções a iranianos por repressão

07/10/2022 | 08:03



Os EUA impuseram nesta quinta-feira, 6, sanções ao ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, à ministra das Comunicações, Eisa Zarepour, e a cinco funcionários de alto escalão das forças de segurança iranianas, em represália à violenta repressão aos protestos pelos direitos das mulheres e contra a obrigatoriedade do uso do véu islâmico.

Especificamente, o escritório de controle de ativos estrangeiros do Tesouro dos EUA incluirá essas pessoas em sua lista de entidades que receberam sanções por "cortar o acesso à internet e continuar a violência contra manifestantes pacíficos".

No dia 22, o departamento já havia imposto sanções contra autoridades de alto escalão da polícia da moral iraniana. Há dias a Casa Branca vem alertando que continuará com as sanções até que cesse a repressão aos protestos, que começaram após a morte sob custódia policial de Masha Amini, de 22 anos, detida pela polícia da moral por usar o véu de "forma inadequada".

As manifestações estão em sua terceira semana e já espalharam para mais de 80 cidades, com amplo apoio de estudantes universitários e de ensino médio. Em resposta, o governo promoveu um apagão ao acesso a internet. Mais de 90 pessoas já morreram desde o dia 16, segundo a ONG Iran Human Rights. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.