Tarcísio ganha a adesão do União Brasil no 2º turno em SP

06/10/2022 | 08:23



O diretório do União Brasil em São Paulo anunciou nesta quarta, 5, apoio do partido à candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado. O presidente estadual da legenda, Antonio Rueda que o apoio também se expande à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Esse time está à disposição do presidente para entregar em melhores mãos o governo de São Paulo", afirmou Rueda. Nos últimos dois dias, Tarcísio também recebeu apoio dos diretórios estaduais do PP e MDB. O candidato derrotado do Novo ao Bandeirantes, Vinicius Poit, também declarou voto no ex-ministro.

O candidato ao governo paulista disse estar feliz com a parceria. "Temos um alinhamento programático", disse complementando que quer "combater o PT em São Paulo e no Brasil", em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre ao segundo turno com Bolsonaro. "Vamos ter muito mais capilaridade", complementando que a campanha também está recebendo forte adesão de prefeitos.

Além do União Brasil, o ex-ministro também disse que "há conversas que estão andando muito bem com o Podemos e várias com o PSDB". Questionado se o governador Rodrigo Garcia (PSDB) estará com ele na campanha, Tarcísio disse que "pode estar em alguns palanques e outros não".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.