União Brasil anuncia que vai apoiar Tarcísio em São Paulo

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



06/10/2022 | 08:08



Em reunião realizada na tarde de ontem, o União Brasil decidiu pelo apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo. O presidente estadual e vice nacional do partido, Antonio Rueda, anunciou a adesão formal formal da sigla ao candidato bolsonarista em entrevista coletiva.

Além de Tarcísio, estavam presentes na reunião alguns parlamentares e nomes que saíram como candidatos a deputados pelo partido, como o ex-secretário das cidades de Santo André e São Caetano, Nilson Bonome, que não conseguiu votos suficientes para deputado federal.

“Nós entendemos que Tarcísio é o melhor para o Estado de São Paulo. Temos certeza que ele dará continuidade e ampliará os projetos implementados pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que está conosco neste segundo turno”, declarou Bonome.

Tarcísio é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) e teve 42,3% dos votos no primeiro turno. Ele disputa a segunda etapa da eleição com Fernando Haddad (PT), que foi escolhido por 35,7% dos eleitores.

O União Brasil foi formado após uma junção do DEM com o PSL, que abrigou o presidente Jair Bolsonaro, hoje no PL, no pleito de 2018. A sigla elegeu a quarta maior bancada na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com oito parlamentares. No mesmo dia em que o partido anunciou sua decisão, o MDB, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também fecho apoio ao candidato bolsonarista.

A aliança com o União Brasil já era esperada, uma vez que a campanha de Tarcísio sinalizava por apoio formal do partido ainda no domingo. A sigla fazia parte da coligação do governador Rodrigo Garcia, que declarou “apoio incondicional” a Bolsonaro e Tarcísio anteontem. O vice do tucano era Geninho Ziuliani, que é deputado federal pela sigla.

Segundo Bonome, ainda existe a possibilidade de Rodrigo se filiar ao União Brasil, já que ele fazia parte do DEM, e o PSDB se mostrou contrário ao apoio do governador ao candidato bolsonarista. Ele recebeu críticas de dentro e de fora do partido e ao menos três secretários pediram demissão do governo paulista após o anúncio de Garcia.

“Ele tende a voltar para cá (União Brasil), até para acompanhar o Tarcísio com a continuidade dos projetos deixados por ele no governo do Estado. A manutenção desse projeto é muito importante, e o Tarcísio irá incluir novos programas do Rodrigo em seu plano de governo”, disse Bonome.

Apesar do apoio a Tarcísio em São Paulo, o União Brasil decidiu liberar os diretórios estaduais e municipais para apoiar qualquer um dos candidatos à Presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro.