Obituário - 6 de outubro de 2022

SANTO ANDRÉ

Valdemar Antonio de Carvalho, 93. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Isidoro Alvares, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pereira dos Santos, 80. Natural de Igreja Nova (AL). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldemar Ermelino dos Santos, 78. Natural de Tanabi (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Zenaide Medeiros Bononi, 77. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Élzio Alcântara, 76. Natural de Paulistânia (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina Maria Flor da Rocha, 76. Natural de Tubarão (SC). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Simião João Correia, 66. Natural de Cupira (PE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Metalúrgico. Dia 30, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Elisabete Oliveira da Silva Toyonaga, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Rosângela Maria de Oliveira, 61. Natural de Areado (MG). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Lucinéa de Sá, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Cozinheira. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Ferreira Sobral, 43. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ajudante geral. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thiago Roberto Matias Siqueira, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Vigilante. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Ana Bravo Cruz, 80. Natural da Espanha. Residia na Vila Cacilda, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Marina Dirce da Silva, Calixto, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Guedes Gaeske, 79. Natural de Aliança (PE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Alves de Oliveira, 72. Natural de Iraquara (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Naiza Maria Felisbino, 70. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Antonio José Onofre, 68. Natural de Urucânia (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Ednaldo Bispo de Souza, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Aparecida Tolato de Oliveira, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 30. Jardim da Colina.

Vanderlei dos Santos Ferreira, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Tereza Carvalho Alves, 55. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Marcia Simas de Godoi, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida da Silva Mello, 91. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonia Pereira Vailatti, 84. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cleide Jeni Barbosa Rodrigues, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 30, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Carlos Augusto Milan, 54. Natural do Colorado (PR). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Rosana Kahan dos Santos, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Robert Bezerra da Silva, 24. Natural de Santo André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Neide Machado, 77. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Vale da Paz.

Onilça Maria dos Santos, 73. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro de Interlagos, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

José Irineu Careli, 73. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Aureni Dreger de Oliveira, 66. Natural de São João do Caiuá (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Adilson Pereira de Sousa, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Fernandes de Souza, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 30. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Erivaldo Correia da Silva, 47. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Kinu Hirossi, 100. Natural do Japão. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Elias Andrelino dos Santos, 92. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Ester Maria de Jesus, 87. Natural de Itapebi (BA). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Ademario Crisóstomo de Jesus, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.