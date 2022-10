Santo André imuniza 2.582 pessoas em ação no Paço

Da Redação



04/10/2022 | 08:57



O reforço à vacinação realizado pela Secretaria de Saúde de Santo André no último sábado (1º), no estacionamento do Paço Municipal, atraiu grande número de pessoas em busca de imunizantes contra a Covid-19, gripe (influenza) e poliomielite. O drive-thru e a tenda montada para pedestres atenderam 2.582 munícipes, número recorde neste tipo de ação, que normalmente recebe entre 800 e 900 pessoas.

A maior procura foi pelos imunizantes contra a Covid. Foram aplicadas 952 doses da vacina da Oxford/Astrazeneca, 410 Coronavac e 20 da Pfizer pediátrica, oferecidas de acordo com a situação de cada pessoa. Outros 838 munícipes receberam o imunizante que protege contra a gripe e 350 crianças receberam a gotinha da poliomielite, que protege contra a paralisia infantil.

A biomédica e diretora de Atenção à Saúde de Santo André, Luciane Suzano Pereira Cunha, acompanhou a vacinação e elogiou a disposição da população em se proteger. "O atendimento foi feito das 8h às 21h e durante todo o período o atendimento foi intenso. Isso é gratificante", comenta.

"Foi impressionante mesmo o número de pessoas que nos procuraram, muito maior do que o previsto, mas conseguimos atender a todos de forma humanizada. Além do drive-thru, tivemos uma tenda para os pedestres e disponibilizamos o nosso Zé Gotinha para interagir com os munícipes, em especial com as crianças", acrescenta Luciane.

Quem não pôde ir até o Paço Municipal ainda pode se proteger contra a gripe ou poliomielite nas 34 unidades de saúde de Santo André, das 8h às 16h.

NA REGIÃO

Seguindo a orientação do Estado, as prefeituras do Grande ABC prorrogaram, até o dia 31 de outubro, a campanha de multivacinação (crianças e jovens de até 14 anos), e contra a poliomielite (de um a cinco anos incompletos).

A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires promove a imunização nos dez postos da Atenção Básica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para a imunização, é necessário a apresentação da carteirinha de vacinação, cartão SUS, certidão de nascimento ou RG.

Diadema também prorrogou a campanha e disponibiliza as doses nas 20 unidades de saúde da Atenção Básica, as UBSs, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. Em Mauá, a Prefeitura disponibilizará as vacinas, das 9h às 16h, nas 23 UBSs.

Em São Caetano, a imunização acontece nas unidades básicas e na Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente da cidade. Os horários de aplicação estão disponíveis no site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br).