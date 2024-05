Consórcio Intermunicipal visa enfrentamento de mudanças climáticas

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC firmou adesão ao Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), associação mundial dedicada ao desenvolvimento sustentável. Com isso, a entidade regional também traçou novas linhas de atuação para combater os efeitos das mudanças climáticas.

“O Iclei é um organismo internacional que agrega municípios de todo mundo e oferece alternativas, treinamentos e capacitação na área de sustentabilidade que propicia a troca de conhecimento. Com isso, os técnicos das prefeituras vão ter mais um aporte tecnológico para acesso a essas informações”, ressaltou o diretor de Programas e Projetos do Consórcio, João Ricardo Guimarães Caetano.

Ao todo, são mais de 2.500 cidades integradas ao Iclei. Segundo Caetano, o Consórcio realizou estudo de emissão de gases do efeito estufa na região em 2016, em parceria com a associação mundial de governos locais dedicados ao desenvolvimento sustentável. Agora, principalmente após as enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul, que já causaram 148 mortes, os prefeitos definiram três linhas de ação para o enfrentamento das mudanças climáticas: integração da vegetação urbana dos municípios para formar massas verdes que diminuam temperaturas extremas; continuidade dos estudos de macro e microdrenagem para redução de riscos e mudança no padrão energético das frotas de veículos dos municípios.

“Preparar o ABC para os eventos extremos de forma integrada é uma tarefa prioritária para os governos municipais”, ressaltou ainda João Ricardo.