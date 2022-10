Marcelo Lima quer fortalecer a região junto ao governo federal

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



04/10/2022 | 08:36



Marcelo Lima (Solidariedade), vice-prefeito de São Bernardo, se elegeu deputado federal ao conseguir um total de 110.430 votos no domingo (4). Em conversa com a reportagem do Diário, ele agradeceu aos moradores do Grande ABC que depositaram confiança na sua atuação e falou sobre os projetos que pretende apresentar na Câmara dos Deputados.

"Vou levar para Brasília a mensagem do Grande ABC. Faremos com que a Capital conheça as nossas sete cidades além do mapa, e que o governo, seja ele qual for, inclua a nossa região no orçamento da União", declarou Marcelo Lima.

Em 2018, Marcelo disputou a eleição para a Câmara pela primeira vez, e obteve 53.933 votos. Com mais do dobro de votos no pleito deste ano, o vice-prefeito, que ocupa o segundo posto político mais importante de São Bernardo desde o primeiro mandato de Orlando Morando (PSDB), em 2017, foi o terceiro candidato mais votado da região, atrás apenas de Alex Manente (Cidadania), que obteve 196.866 votos, e Luiz Marinho (PT), com 156.202 votos.

Marcelo Lima era visto como um dos nomes mais fortes de seu partido na eleição deste ano, e isso se confirmou, já que ele foi o candidato mais votado do Solidariedade em todo o País.

"Tenho orgulho imenso de ter sido o mais votado do partido. Isso é um reflexo do bom trabalho que nós estamos fazendo em São Bernardo. Agora levaremos esse sucesso para Brasília, para que possamos deixar esse trabalho ainda melhor do que está", afirmou o deputado federal eleito.

PROJETOS

Entre os projetos que Marcelo Lima pretende apresentar na Câmara dos Depurados em prol do Grande ABC, um deles é a incorporação do curso de medicina na UFABC (Universidade Federal do ABC).

"A UFABC é uma universidade com prédios modernos, tecnologia avançada e, o mais importante, é pública. A universidade tem totais condições de ter um dos melhores cursos de medicina do País. Essa é uma das nossas principais metas para o nosso mandato", disse o deputado eleito Marcelo.

Para ele, a falta de mão de obra é uma das principais causas para a precariedade da saúde pública no País.

"Na maior parte dos casos, os médicos vão para os convênios por conta do salário. Sem contar os jovens, que preferem estudar em outros países, aonde as universidades são mais baratas, e constroem suas carreiras no Exterior. Veja, nenhum deles está errado, nós é que estamos. Nós precisamos dar as condições necessárias aos estudantes e médicos já formados. Ter medicina numa universidade federal da nossa região significa mais mão de obra e menos precarização. É um grande passo para mudar o atual cenário", falou Marcelo.