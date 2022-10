Bolsonaro e o social

Do Diário do Grande ABC



04/10/2022 | 08:31



O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou ontem (3) a antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale-Gás relativos ao mês de outubro. Os depósitos, que originalmente estavam previstos para o dia 18, começam a ser feitos no dia 11 ­– uma semana antes. Trata-se de medida bem-vinda para dar fôlego financeiro à parcela mais frágil da população, que sentiu muito os efeitos das medidas restritivas impostas pelos governadores durante a pandemia do novo coronavírus. Quase 131 mil famílias serão beneficiadas no Grande ABC pela entrada do dinheiro no caso do primeiro programa social e 51.811 no do segundo. É muita gente sendo assistida pela administração federal.

Nos últimos dois meses, agosto e setembro, os benefícios injetaram R$ 85,1 milhões nas sete cidades, de acordo com dados obtidos pelo Diário junto ao Ministério da Cidadania, responsável pelos pagamentos. Além de dar dignidade às famílias carentes, livrando-as da miséria extrema, o dinheiro ainda movimenta os segmentos do comércio e de serviços. Trata-se, como se pode ver, da criação de um círculo virtuoso. Programas de transferência de renda assumem papéis de relevância como indutores da microeconomia dos municípios. Bolsonaro sabe disso e já antecipou que, caso seja reeleito à Presidência, pretende instituir o pagamento do 13º do Auxílio Brasil a partir do próximo ano.

O dinheiro precisa voltar a circular no País. As políticas recessivas prejudicaram demais o dia a dia das famílias. A preocupação do presidente da República com a situação de penúria de parcela importante da sociedade tem sido reconhecida pelos brasileiros. A sensibilidade do chefe do Executivo certamente é uma das principais razões que o levou a receber tantos votos nas eleições realizadas no domingo, qualificando-o para disputar o segundo turno, agendado para 30 de outubro, onde enfrentará Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ­ que, não se pode esquecer, é o líder do grupo político que deu início à imensa crise moral, social e econômica que tanto mal já causou ao Brasil.