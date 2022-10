Volkswagen recebe R$ 41,1 milhões de iniciativa estadual

Beatriz Mirelle

03/10/2022 | 10:12



O Pró-Ferramentaria liberou o resgate de R$ 41,1 milhões para a Volkswagen. A montadora apresentou três projetos ao programa do Estado de São Paulo e foi contemplada com o valor proveniente de créditos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Contemplada pela medida, a Ferramentaria da VW, localizada na fábrica da Anchieta em São Bernardo, completou 65 anos neste ano.

Durante entrevista exclusiva ao Diário no início de setembro, o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto, já tinha adiantado que haveria a liberação de benefícios ao Grande ABC, mas, na época da conversa, o nome da empresa seguiu em sigilo por questões contratuais.

"O Pró-Ferramentaria é um programa voltado especificamente para a indústria de transformação, fabricantes de veículos e autopeças, sendo essencial nos casos das montadoras. Nós liberamos o primeiro projeto há duas semanas. A ordem de grandeza de crédito está em torno de R$ 40 milhões. O que será imprenscindível para o equilíbrio das finanças", explicou Salto.

Para Flavio Pesute de Castro, gerente executivo da Ferramentaria da Volkswagen, a ação beneficia toda a cadeia ligada à Ferramentaria. "É um trabalho de grande escala com envolvimento multiáreas, de entidades sindicais e associações da indústria. Com certeza será um catalizador para aquecer o setor. E nós, como Ferramentaria, continuamos trabalhando com afinco para garantir um processo rápido e competitivo", pontua.

A iniciativa estadual concedem à empresas a possibilidade de utilizar créditos do ICMS durante a compra de ferramentas. A medida prioriza que as aquisições aconteçam entre companhias de São Paulo para que o dinheiro circule internamente.

ESTREITAR LAÇOS

A primeira montagem realizada pela Volkswagen no Brasil começou em setembro de 1957, com a produção da primeira Kombi feita com 50% de peças brasileiras. Um ano depois, chegou aprimeira prensa na planta de São Bernardo e a fábrica iniciou o preparo de ferramental para estampagem. As atuações da VW avançaram com a implementação do Fusca nas operações e priorização de processo para nacionalizar as produções.

Agora, com mais de seis décadas de mercado, a ferramentaria quer estreitar laços com universidades como ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), FGV (Fundação Getulio Vargas), Centro de Inovação do Instituto Senai, UFABC (Universidade Federal do ABC) para estimular a produção de ferramentas e dispositivos.