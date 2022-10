O 'príncipe' Ronnie Von retorna à TV aberta

03/10/2022 | 08:30



Abram alas para Ronnie Von, pois ele está de volta à televisão. E, desta vez, ocupando as manhãs da Rede TV!. Com mais de 50 anos de experiência, depois de 15 na TV Gazeta apresentando um programa noturno, o Pequeno Príncipe, apelido que ganhou ainda na década de 1960, vai comandar o Manhã do Ronnie, que estreia nesta segunda-feira, 3.

O matinal, que será exibido de segunda a sexta, das 9h às 10h25, será um programa de variedades, uma revista eletrônica. "Vai ter prestação de serviço, informação e entretenimento", conta o apresentador de 78 anos.

NERVOSISMO

Mesmo com tanta experiência, Ronnie assume o frio na barriga antes da estreia. Afinal de contas, é uma nova casa, um novo horário e, certamente, um novo público. "Não só frio na barriga como borboletas no estômago", brinca. "Tem esse tipo de sentimento incontrolável, é até difícil adjetivar", continua.

O nervosismo aumenta mais ainda porque, segundo ele, a produção do programa está guardando segredo sobre algumas surpresas que vão acontecer na estreia.

Mas a ansiedade é também pelo reencontro com seu público. "Estou muito feliz, não vejo a hora de matar a saudade", diz Ronnie, que está há três anos fora da TV aberta, desde que o programa Todo Seu, na TV Gazeta foi encerrado, em 2019.

MATINAL

O apresentador garante que o conteúdo do Manhã do Ronnie será destinado a toda a família. "Pode chegar com tua mãe, teu irmão para assistir ao programa que não vai ter nenhum deslize, a pessoa que está do seu lado não vai se constranger", garante o apresentador.

Após 15 anos trabalhando à noite, Ronnie diz que vai precisar se acostumar com o novo horário. "De qualquer maneira, vai ter uma linguagem diferente da que eu tinha, eu estava acostumado com o programa noturno, agora tenho que me habituar com a linguagem matinal", reflete, deixando claro que não vai ser difícil.

A novidade do horário também explica a felicidade em estar em uma nova casa. "Hoje (a manhã), virou um horário nobre, estou feliz da vida" afirma. E completa, garantindo que, do alto de seus quase 80 anos, está encantado com mais esta estreia: "Quem gosta do seu ofício não vai trabalhar nunca, vai se divertir".

Para o novo programa, Ronnie conta que vai se esforçar em levar também números musicais, o que ele considera tarefa das mais difíceis. "Artista acorda tarde, eu já fui dessa turma", brinca. Ele também pontua que tem feito muitas gravações externas. "Foi o que mais estranhei, não estava acostumado", afirma.

OUTRA TELA

Além de ser visto nas manhãs da Rede TV!, o apresentador, que chegou a ter um canal no Youtube chamado Garagem do Ronnie, no meio tempo em que ficou fora da televisão, seguirá com o seu programa semanal Além do Vinho, no canal Sabor & Arte, do Grupo Bandeirantes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.