Gravação de Áudio e Contatos de Confiança: Uber atualiza ferramentas de segurança

Da Redação

Do 33Giga



03/10/2022 | 07:55



A Uber segue adicionando opções visando facilitar o uso das ferramentas de segurança dentro do app. Agora, a função já disponível de Gravação de Áudio (U-Áudio) e os padrões de segurança verificados nos motoristas parceiros (por meio do U-Check) estarão visíveis na opção Checagem de Segurança, ferramenta que simplifica o acesso e uso de diferentes funções já encontradas no aplicativo.

Por meio da tecnologia, a empresa busca estimular os usuários a utilizarem e ativarem todas as ferramentas de segurança disponíveis, visando proporcionar melhor experiência e maior tranquilidade em cada viagem com a Uber.

Gravação de Áudio: Permite que usuários e motoristas parceiros gravem áudios durante as viagens com o aplicativo para reportar pelos canais de suporte. Os arquivos permanecem criptografados nos dispositivos de quem realizou a gravação e só podem ser abertos pela Uber (que possui a chave da criptografia) se a parte decidir reportar um incidente de segurança e anexar o arquivo.

Essas duas ferramentas de segurança vêm se somar às já disponíveis na Checagem de Segurança: Contatos de Confiança, U-Ajuda, U-Código:

Contatos de Confiança: Usuários e motoristas parceiros podem compartilhar suas viagens em tempo real com contatos de confiança cadastrados previamente no aplicativo a um simples toque.

Como acessar

Na tela de perfil do usuário, que aparece ao tocar no ícone de foto no canto superior direito, há uma barra horizontal com o botão Checagem de Segurança, que levará o usuário a ver como estão configuradas cada uma das ferramentas de segurança oferecidas durante as viagens pelo app.

Além dos recursos listados ali, o aplicativo conta com diversas outras ferramentas de segurança em https://www.uber.com/br/pt-br/safety.