Infinix HOT 20 5G e ZERO ULTRA trazem composições robustas para melhores experiências

A Infinix, marca asiática de tecnologia, divulgou o lançamento de um novo smartphone – o Infinix HOT 20 5G. Com uma câmera noturna de 50MP, um processador potente, uma bateria robusta e até 7GB de RAM, o celular chega como um intermediário muito bom para quem deseja mais performance.

Um dos destaques deste smartphone é a bateria. Com 5000mAh, os clientes podem aproveitar muito mais tempo com o dispositivo, para jogar games e consumir todo tipo de mídia. Além disso, a recarga do aparelho ocorre de forma muito mais rápida, por ter um carregador ágil de 18W. Assim, os usuários não precisam passar tanto tempo desconectados.

O Infinix HOT 20 5G ainda conta com um processador de ponta – o MTK Dimensity 810 6nm 5G Blazing-Fast Processor. Este sistema é 20% mais ágil do que a versão anterior. Ele é produzido em 6 nm e tem 4 núcleos ARM Cortex-A76 com clock de até 2,4 GHz. Permite que o usuário realize diversas tarefas no celular, com trocas suaves e rápidas entre jogos e serviços de streamings. Além disso, sustenta UFS 3.0, ao mesmo tempo que entrega imagens em FullHD+ com taxa de atualização de 120 Hz.

Para enaltecer esse processador, o celular vem com uma tela de 6,6 polegadas FHD+, com Modo Ultra Touch para uma melhor experiência nos jogos. Dessa maneira, os usuários aproveitam a união do Dimensity 810, que roda os games em uma capacidade mais alta, e a tela que oferece uma bela imagem.

Outra questão a se salientar são as câmeras. O destaque maior vai para a lente noturna de 50MP, que permite tirar fotos em locais mais escuros e, ainda assim, ter resultados incríveis. Além disso, os usuários que gostam de gravar vídeos podem utilizar os conjuntos de câmeras do smartphone para criar clipes mais curtos com o Modo Short Video.

Este celular precisava de uma memória RAM que desse conta de todas essas características. Por isso, o Infinix HOT 20 5G vem com 4GB, podendo ampliar mais 3GB, chegando até 7GB de RAM. Já o armazenamento é de 128GB, fornecendo bastante espaço e performance para os clientes.

Os gamers ainda têm mais vantagens com esse aparelho. O dispositivo é equipado com o Full Speed Connectivity Enhancement Turbo, que inclui LinkPlus, Dar-Link 2.0 e XArena. Essas tecnologias ajudam a reduzir os atrasos, diminuir o consumo de energia, impedir as falhas da rede e melhorar a otimização das imagens. Assim, os usuários conseguem jogar muito, sem se preocupar com problemas da máquina ou da internet.

Como dito no próprio nome, o smartphone suporta o 5G, o que dá mais agilidade na conexão para os clientes. Outro ponto positivo é o seu preço. Mesmo sendo um intermediário, o Infinix HOT 20 5G conta com ótimas funcionalidades e características e o seu custo-benefício também é muito bom. O aparelho está saindo por aproximadamente R$ 967,19, disponível nas cores azul, preto e verde.

Outro destaque da marca é o Infinix ZERO ULTRA. Este smartphone top de linha possui processador Dimensity 920, câmera de ultra resolução de 200MP e uma tela AMOLED curva de 6,8 polegadas FHD+ 120 Hz.

O aparelho ainda tem 8GB de RAM, podendo aumentar para 13GB, e 256GB de armazenamento. Já em relação à bateria, o destaque vai para o carregador rápido de 180W, que agiliza o processo de recarga da bateria de 4500mAh completando-a em 12 minutos.

A câmera de 200MP já é um grande ponto positivo, trazendo mais resolução para as imagens. Mas o dispositivo também tem uma Ultra Wide de 13MP para melhorar ainda mais a performance. E com a tela AMOLED FullHD+ 120 Hz é possível ver todas as fotos com muito mais nitidez e as cores reais.

O Dimensity 920 6 nm garante ainda mais durabilidade da bateria, permitindo com que o celular fique muito mais tempo rodando sem necessidade de recarga. Além disso, esse processador promete mais agilidade para rodar programas e jogos. O som do dispositivo também não deixa a desejar, com alto-falantes duplos com som DTS.

Este aparelho já é um pouco mais caro, porque conta com características de ponta que oferecem uma experiência diferenciada para os usuários. O Infinix ZERO ULTRA está saindo aproximadamente R$ 2.687,59 e pode ser encontrado nas cores preta e branca.

A Infinix foi fundada em 2013, com o intuito de construir tecnologias de ponta com design inovador. A marca foca em desenvolver dispositivos inteligentes para entregar experiências maravilhosas com seus smartphones. Uma das companhias de celular com crescimento mais rápido, presente em mais de 40 países, reparos rápidos feitos em duas horas, mais de 2 mil centros de atendimento ao cliente, além de 100 milhões de consumidores atendidos.