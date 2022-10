José Auricchio Júnior vota em São Caetano

Pedro Lopes

Especial para o Diário



02/10/2022 | 14:45



As eleições no Brasil tiveram início na manhã deste domingo (2). Em São Caetano, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), votou na Emef Bartolomeu Bueno da Silva. Por volta das 9h, a calçada da rua estava completamente limpa, pessoas que estavam trabalhando na escola se reuniram para tirar panfletos de candidatos que se encontravam no chão.

O movimento de eleitores no início do dia não era muito grande, quem chegava votava rapidamente, não havia uma fila longa ou tumultos que poderiam gerar algum atraso. Na medida que as horas se passavam,o fluxo foi aumentando e consequentemente, as filas ficaram com uma demora, especialmente na seção 86, onde muitos eleitores abandonaram para retornar mais tarde por conta da espera.

Auricchio Júnior chegou para votar às 11h35, na seção 81. Junto com ele, estava presente o candidato a deputado estadual Thiago Auricchio (PL). Em entrevista ao Diário, o prefeito de São Caetano opinou sobre o que espera das votações.“Espero que o Brasil tenha condições de encontrar na democracia o seu mais forte pilar, que é votar de forma livre e consciente, esperando a volta de um Brasil na normalidade”, disse.

Ao ser questionado sobre suas opções de voto, o prefeito não quis informar, alegando que o voto é secreto, porém, o mesmo declarou apoio publicamente ao Governador Rodrigo Garcia (PSDB) e ao candidato Thiago Auricchio.