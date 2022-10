Diadema e Mauá prorrogam vacinação contra poliomielite

Da Redação

Responsáveis por crianças e jovens de até 15 anos que estão com o esquema vacinal incompleto têm até 31 de outubro para levar os pequenos a uma das 20 Unidades Básicas de Diadema e regularizar a situação, já que as Campanhas de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação foram prorrogadas, pela segunda vez, até 31 de outubro.

Segundo dados locais da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças , Diadema já aplicou a dose contra paralisia infantil em 10.796 crianças nesse período, o que representa 46% de cobertura vacinal. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público alvo. Já em relação à multivacinação, pelos dados do município, 5.738 crianças menores de um ano compareceram às UBS, sendo que 5.122 receberam a vacina. Enquanto que no público de 5 a 14 anos, houve 6.918 comparecimentos e 4.533 vacinas aplicadas.

Para a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Shirley Felix Cezario de Melo, garantir todas as doses de vacinas é proteger tanto a criança como toda a sociedade. “As vacinas são uma forma de proteção contra as doenças imunopreveníveis e é fundamental procurar um serviço de saúde para que o profissional faça a conferência da caderneta de vacinação. Com isso, conseguimos aumentar a cobertura vacinal e evitar o ressurgimento de doenças erradicadas no país”, afirmou Shirley.

Na campanha de multivacinação, direcionada a crianças e jovens até 15 anos, é possível atualizar vacinas como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23 e todas as demais vacinas do calendário nacional de vacinas.

MAUÁ

A Prefeitura de Mauá estendeu até 31 de outubro as campanhas contra a poliomelite e de multivacinação. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, principalmente de crianças.

Os pais ou responsáveis deverão levar as crianças ou adolescentes às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de segunda a sexta, das 9h às 16h. No local é preciso apresentar a carteirinha de vacinação.

COVID-19

Desde a sexta-feira (30), municípios da região aplicam também vacina contra Covid-19 em crianças de 3 a 4 anos.

PÚBLICO-ALVO

Crianças com idade entre 1 e 4 anos completos precisam do reforço contra a poliomielite. O país está livre da doença desde 1994, entretanto, o cenário pode mudar com a baixa adesão nos últimos anos.