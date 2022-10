Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



02/10/2022 | 00:01



Dois milhões, cento e cinquenta e um mil e quinhentos e trinta moradores do Grande ABC vão às urnas hoje para as eleições nacionais. A quantidade representa 1,38% de todo o eleitorado brasileiro, de acordo com os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os eleitores irão escolher novos senadores, deputados federais e estaduais, governador do Estado e o presidente da República.

Em relação a 2018, todos os municípios da região registraram aumento no número de eleitores. O Grande ABC terá 2,69% a mais de moradores aptos a votar em relação ao último pleito nacional. A cidade com maior quantidade de votantes ainda é São Bernardo, com 639.960 moradores com título. Rio Grande da Serra, por sua vez, é o menor colégio entre as sete cidades, com 35.759 votantes.

Em todo o Brasil, de acordo com o TSE, são 156.454.011 eleitores. Desde o último pleito presidencial foram agregados 9,1 milhões de pessoas, crescimento acima de 6%. A maior parcela dos brasileiros com título é formada por mulheres. São 82,3 milhões, ou 52,65% do total. Já os homens aptos a votar são 74.044.065. Proporcionalmente, houve leve queda na participação masculina no eleitorado, de 47,45% para 47,33%.

CANDIDATOS

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a preferência do eleitor da região para a Presidência da República.

No Senado, a disputa está entre Márcio França (PSB), Astronauta Marcos Pontes (PL), Janaina Paschoal (PRTB), Edson Aparecido (MDB) e Aldo Rebelo (PDT), entre outros.

Entre os candidatos ao governo do Estado, temas como mobilidade urbana e saúde estiveram entre as principais propostas dos concorrentes. Rodrigo Garcia (PSDB), que busca reeleição, iniciou o projeto do BRT-ABC e deu repasses ao Hospital da Mulher de São Bernardo, enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad frisaram a necessidade da chegada do Metrô à região.

DEPUTADOS DA REGIÃO

O Grande ABC conta com 99 nomes entre os candidatos a deputados estadual e federal. Cinco dos seis representantes da região na Assembleia Legislativa (Barba, Carla Morando, Luiz Fernando, Márcio da Farmácia e Thiago Auricchio) buscam a reeleição. Entre os nomes que tentam a primeira eleição, há uma primeira-dama, dois ex-prefeitos e nove vereadores. São 54 candidatos a estadual em toda a região, que concorrem a 94 vagas na Assembleia.

Deputado estadual eleito em 2018, Coronel Nishikawa (PL) concorre a federal no pleito deste ano. Na eleição anterior, apenas dois candidatos com domicílio eleitoral nas cidades da região foram eleitos para a Câmara: Alex Manente (Cidadania) e Vicentinho (PT). Neste ano, são 45 candidatos a federal entre as sete cidades. O Estado de São Paulo tem direito a 70 deputados.