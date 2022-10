Bezzecchi quebra recorde na Tailândia e conquista sua 1ª pole na MotoGP

01/10/2022 | 09:33



Marco Bezzecchi, da VR46, garantiu sua primeira pole position na MotoGP neste sábado, logo em sua temporada de estreia no campeonato. No treino classificatório do GP da Tailândia, o piloto italiano fez tempo recorde de 1min29s671 no Circuito Internacional de Chang e largará na frente. O espanhol Jorge Martin, da Prima, fez o segundo melhor tempo, enquanto Francesco Bagnaia fecha o top 3 pela Ducati.

Líder do campeonato, Fabio Quartararo largará na quarta colocação, tentando se recuperar para manter a liderança após ficar fora dos três últimos pódios da MotoGP. Terceiro colocado na classificação geral, Aleix Espargaro não conseguiu sequer avançar no Q1 e partirá das últimas colocações neste domingo.

"Foi um dia fantástico, com toda certeza. Honestamente, eu não esperava fazer a pole position. Eu sabia que minha volta havia sido muito boa e quando estacionei foi uma grande emoção celebrar com meu grupo e meus companheiros. Foi uma ótima sensação, mas também estou feliz porque trabalhamos muito bem desde ontem, quando não fui muito rápido. Fizemos mudanças para esta manhã e eu melhorei também em termos de ritmo", avaliou Bezzecchi.

Para a vitória histórica, Bezzecchi precisou travar uma grande disputa com Martín neste sábado. O espanhol foi o mais rápido nos treinos livres e ainda saiu na frente no começo do Q2 com um bom tempo. Martin chegou a sair e voltar para o topo com um tempo que já seria um novo recorde da pista, mas Bezzecchi não desistiu e conseguiu desbancar o rival.

Johann Zarco ficou na quinta colocação, enquanto o top 10 teve Enea Bastianini, Jack Miller, Marc Marquez, Luca Marini e Alex Rins, respectivamente. Miguel Oliveira e Brad Binder foram os últimos do Q2.

Confira a ordem de largada da Etapa do Tail ndia

1º Marco Bezzecchi (VR46) - 1min29s671

2º Jorge Martín (Pramac) - 1min29s692

3º Francesco Bagnaia (Ducati) - 1min29s775

4º Fabio Quartararo (Yamaha) - 1min29s909

5º Johann Zarco (Pramac) - 1min29s963

6º Enea Bastianini (Gresini) - 1min29s988

7º Jack Miller (Ducati) - 1min30s106

8º Marc Márquez (Honda) - 1min30s133

9º Luca Marini (VR46) - 1min30s214

10º Alex Rins ( Suzuki) - 1min30s337

11º Miguel Oliveira (KTM) - 1min30s485

12º Brad Binder (KTM) - 1min30s541

13º - Aleix Espargaró (Aprilia) - 1min30s202

14º Franco Morbidelli (Yamaha) - 1min30s528

15º Cal Crutchlow (Yamaha) - 1min30s542

16º Raul Fernandez (KTM) - 1min30s566

17º Maverick Viñales (Aprilia) - 1min30s578

18º Remy Gardner (KTM) - 1min30s602

19º Pol Espargaro (Honda) - 1min30s641

20º Alex Márquez (LCR) - 1min30s692

21º Fabio Di Giannantonio (Gresini) - 1min30s794

22º Tetsuta Nagashima (Honda) - 1min31s331

23º Darryn Binder (Yamaha) - 1min31s356

24º Danilo Petrucci (Suzuki) - 1min31s604