Obituário - 2 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Aparecida Conceição Moraes Carilo, 98. Natural de Águas da Prata (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ikuko Kobayashi, 97. Natural do Japão. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 26. Cemitério Municipal dos Jesuítas, em Embu das Artes (SP).

Maria Apparecida de Freitas, 90. Natural de São Sebastião (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yoshito Okuda, 90. Natural do Japão. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Terezinha de Oliveira Pereira, 88. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alves Sobral, 87. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Laurentino da Silva, 84. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Frentista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Martha Margarita Centeno de Montano, 83. Natural da Venezuela. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Maria da Silva, 76. Natural de São Pedro da União (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabeth Alves da Silva Plácido, 71. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza Berton, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Guimarães do Nascimento, 35. Natural de Osasco (SP). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Valle das Colinas.

SÃO BERNARDO

Odete de Agostini, 82. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Graças da Silva, 71. Natural de Dores de Guanhães (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Rosário Rayol, 73. Natural de Belém (PA). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Carlos Gomes, 69. Natural de Óleo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Aluísio de Oliveira Costa, 69. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Fátima Kleide do Nascimento Carreiras, 67. Natural da Barra do Piraí (RJ). Residia em Angra dos Reis (RJ). Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Recanto da Paz, em Barra do Piraí.

Ademar Esteves Mendes, 65. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Marcos Antonio Buller, 59. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Balneário Flórida, na Praia Grande (SP). Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Teófilo Ribamar Pereira, 55. Natural de Farias Brito (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Rubens de Sousa Nogueira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Audino Antonio de Barros, 85. Natural de Ibitiara (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Felipe Ribeiro, 76. Natural de Mauriti (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Joel Tertuliano de Melo, 76. Natural do Pilar do Sul (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Damares Alves Rosa, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Luzia Bruno Bueratto da Cruz, 72. Residia na Vila Fachini, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Venceslau Lopes de Deus, 72. Natural do Sítio do Mato (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Aloísio Firmino dos Santos, 71. Natural de Areia (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Nazaré Pereira da Silva Brito, 61. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Juciano Rodrigues, 51. Natural de Fortaleza (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Moraes Nunes, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Pereira da Silva, 36. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Robert Araújo da Silva Nascimento, 20. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clara, em São Paulo. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Romeu Paccola, 80. Natural de Itatiba (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Helito José Gisolde, 73. Natural de Severínia (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Edson dos Santos Umbelino, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.