Adriane Galisteu apresenta A Fazenda 14 com botas que ganhou de Ayrton Senna: - Um presentão

29/09/2022 | 11:10



Na última quarta-feira, dia 28, Adriane Galisteu tirou um momento para relembrar o ex-namorado Ayrton Senna. Ao montar o look para apresentar A Fazenda, a loira escolheu um par de botas muito especial que ganhou de presente do saudoso piloto de Fórmula 1.

Nos Stories do Instagram, ela exibiu o visual e contou a história por trás do calçado:

- Essa bota é uma bota que tem história. Eu estava com Ayrton na Alemanha, em Hockenheim, no meio de uma corrida e era muito raro a gente sair para passear, era muito raro! Mas como a gente estava em um lugar super diferente, apesar de ser uma cidadezinha pequenininha, fui passear com ele depois da corrida, porque não tinha como passear antes. Eu vi essa bota, me apaixonei, estava na vitrine e ganhei de presente. Uma bota que tenho o maior carinho, uso tanto, tanto, e não me desfaço dela por nada nesse mundo. Até porque ela não acaba. Tenho ela desde 1993.

Em seguida, compartilhou alguns detalhes sobre a resistência do presente:

- Ela tem um negócio na frente que por passar um caminhão que ela não afunda, um metal no bico. Se você der uma bicada em alguém... ela não afunda, não amassa, não encosta no meu dedo. Ela tem uma proteção. Aí eu fui entender que como ela é uma bota para quem anda de moto, é para não machucar o pé. Hoje estou com um presentão aqui. Amo!

Além calçar o par de botas, a apresentadora ainda publicou no Twitter um registro ao lado de Ayrton e dispensou legendas para a foto.