Dicas: como produzir vídeos rápidos sobre games

Seja no celular, computador ou console, o universo dos games tem se tornado cada vez mais popular entre os players que jogam profissionalmente, casualmente ou até mesmo para aqueles que só gostam de assistir ao seu ‘streamer’ favorito jogar.

Segundo a Gamer Consumer Research, o Brasil é o 10º colocado no ranking mundial por receita gerada por jogos digitais e universo dos games. No Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, a tag #games já reúne mais de 1,7 bilhão de visualizações.

Para incentivar os amantes dos jogos eletrônicos a entrar de cabeça no universo dos games e compartilhar seus jogos favoritos, dicas ou os melhores momentos de uma partida, o 33Giga e o app trazem três dicas do criador de conteúdo Felipe abriel para quem deseja começar a produzir vídeos curtos sobre games.

Grave a tela do jogo e narre



Está jogando pelo celular? Aproveite para gravar a tela do seu jogo e utilizar o recurso de narração do Kwai. Para isso, você deverá ir na função música > som > e escolher gravar. Aposte na criatividade e no humor para conquistar uma conexão com quem está assistindo ao seu conteúdo.

Faça uma lista de melhores jogos



Todo mundo possui aquela lista especial de jogos que impactaram a sua vida, além dos melhores jogos do ano. Por que não aproveitar para compartilhá-las? Use a ferramenta texto, na qual é possível definir as cores, posição e duração de exibição de cada frase, caso necessário.

Use o efeito tela verde



Para chamar a atenção de quem vai assistir ao vídeo, use e abuse da ferramenta tela verde. Dessa forma, você poderá aplicar o fundo do jogo do qual você pretende falar, compartilhar dicas e tutoriais, contar curiosidades do desenvolvimento ou simplesmente indicá-lo aos demais jogadores.

Essas e outras dicas práticas podem ser vistas aqui e no perfil do Felipe Gabriel.