Deborah Albuquerque é alvo da noite em votação de A Fazenda

28/09/2022 | 02:11



Hoje foi dia de votação em A Fazenda, e nossos peões passaram o dia especulando votos e até combinando, eita! Já deu para perceber que a noite seria quente.

Deolane ganhou a prova de fogo da semana e começou abrindo o lampião. Ela pôde ler, particularmente, seus poderes e escolheu doar o amarelo para a Pétala e ficar com o vermelho. As duas só puderam abrir os pergaminhos no final da votação.

Shay é o fazendeiro da semana e já começou afiado, indicando Vini. Para justificar seu voto, ele apontou atitudes do rival que deixaram ele bem desconfortável. exemplificou sobre um dia em que o pão falou sobre as roupas de uma participante.

Vini, como já sabemos, não leva desaforo para casa, e não deixou barato. Visivelmente nervoso, ele começou mandando uma alfinetada daquelas:

- Acho que o Shay é sadomasoquista

Adriane Galisteu precisou inclusive pedir cuidado ao peão, para que não falasse palavras de baixo calão, pois a votação é ao vivo.

Deborah começou levando dois votos, de Thomaz e Bia e falou que já estava esperando uma armação de votos! A peoa falou que não gostaria de ir duas semanas seguidas para a roça, e que os colegas não estão tendo senso... Eita.

E claro que Deborah levou o voto de Deolane, a doutora colocou a boca no trombone e falou tudo o que acha da rival, chamando ela de falsa e manipuladora.

Deborah pode se defender, e começou chamado Deolane de soberba. A peoa ainda falou sobre a doutora ser uma conhecida dela do lado de fora, mas que elas não eram amigas. Foram tantas farpas entre as duas que Adriane teve até que intervir.

E como chumbo trocado não dói, Deborah não pensou duas vezes e votou na loira.

Debora recebeu um total de dez votos. Mas antes de finalizar a votação, Deolane usou seu poder, que era de pegar todos os votos de um peão e passar para outro.

Deolane, claro, escolheu, transferir os quatro votos de Bia, para Debora. A peoa ocupou o segundo banco da roça, com um total de 14 votos.

Pétala recebeu o poder de imunizar alguém da Baia e escolheu salvar Rosiane. Deborah, por outro lado, teve que indicar alguém direto para a roça e, apesar de desabafar que não gostaria de votar em nenhuma das três pessoas disponíveis, acabou escolhendo a Ingrid.

A peoa não gostou nada e chamou a ruiva de falsa! Eita!

E no Sobra um, em uma atitude surpreendente, Tiago salvou Bia Miranda, e quem levou a pior foi Rosiane, que ocupou o quarto banco da roça.

A noite foi para lá e difícil para Deborah, que no final da dinâmica foi vetada da prova do Fazendeiro de amanhã. Eita.