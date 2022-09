Charge - 27 de setembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



27/09/2022 | 09:23



As cidades do Grande ABC registraram queda nos principais indicadores de violência em agosto. Em comparação com o mês de julho, a redução ocorreu nos crimes de homicídio, furto geral, roubo e furto de veículos, segundo dados divulgados ontem pela SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado).